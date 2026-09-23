Археологи нашли 2400-летнюю школу, где Аристотель обучал Александра Македонского (фото)

Раскопанный комплекс оказался на удивление роскошным.

В северной Греции исследователи раскопали руины древнего здания, которое связывают с юностью одного из самых известных полководцев в истории. Ученые убеждены, что именно здесь молодой Александр слушал уроки своего знаменитого наставника. Об этом пишет Live Science.

Как сообщило Министерство культуры Греции, находка расположена в древнем македонском городе Миеза. Археологи открыли целый комплекс: два банкетных зала, спортивную арену, стадион, крытую галерею и помещения для занятий с каменными партами. Пол украшала мозаика, а здания – колонны.

В банкетных залах сохранились возвышения, на которых когда-то стояло около десятка лож. По отделке и архитектуре школа напоминает царский дворец в Эгах (ныне Вергина), где жили Филипп II и его сын Александр.

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Руины датируются IV веком до нашей эры. Среди них исследователи нашли монеты, керамику и четыре стилоса (писала) – палочки, которыми древние ученики писали на табличках.

Почему ученые уверены, что это именно та школа

Еще древнегреческий историк Плутарх, живший примерно в 50–120 годах нашей эры, писал в своем труде "Жизнь Александра", что полководец учился в Миезе, где преподавал Аристотель. Именно поэтому руководитель раскопок, археолог и почетный директор отдела древностей греческого Минкульта Ангелики Коттариди считает, что комплекс – та самая школа.

По словам исследовательницы, Плутарх упоминал, что Филипп II возвел эту школу "для обучения своего сына Александра и детей знатных македонцев". В древнегреческом мире такие заведения называли гимнасиями: там не только преподавали различные науки, но и закаляли учеников физически.

"Несколько лет назад я идентифицировала древние останки рядом с античным театром Миезы", – рассказала руководитель раскопок, археолог и почетный директор отдела древностей Министерства культуры Греции Ангелики Коттариди.

Ее команда взялась за раскопки в 2024 году, хотя часть комплекса исследовали еще более 20 лет назад, когда неподалеку наткнулись на памятник, посвященный нимфам.

Что говорят другие историки

Ученые, не принимавшие участия в раскопках, поддерживают эту версию.

"Я согласна с тем, что все улики указывают на то, что это школа, которую Филипп предоставил Аристотелю для обучения юного Александра и его соучеников", – отметила Джинн Римз, директор программы по изучению древнего Средиземноморья в Университете Небраски в Омахе.

Профессор истории Университета штата Южная Дакота Грэм Райтсон назвал захватывающим то, что удалось раскопать те самые классы, где учитель формировал Александра в юные годы. По его словам, четыре стилоса "позволяют нам мечтать, что один из них принадлежал Александру", даже если на самом деле это не так.

Роскошь школы не удивляет, ведь Филипп II был очень богатым человеком, считает старший преподаватель Университета Ньюкасла в Австралии Элизабет Бейнем. По ее мнению, местоположение тоже выбрали не случайно: до тогдашней столицы Македонии Пеллы было около 43 километров.

"Это достаточно далеко, чтобы потенциально дать Александру шанс сбежать, если его отца убьют", – объяснила историк.

Образование, которое получали Александр и его товарищи, должно было быть блестящим.

"Александра – который, по всем свидетельствам, был очень умен – обучал один из величайших умов античного мира по широте знаний и глубине мысли. Аристотелю тогда было всего лишь чуть за сорок", – подчеркнула Бейнем.

Другие интересные находки

Ранее в Турции был идентифицирован фрагмент клинописной таблички с текстом Кадешского договора – древнейшего из известных мирных договоров в истории человечества. Его заключили примерно в 1259 году до н. э. египетский фараон Рамзес II и хеттский царь Хаттусили III, положив конец двухсотлетнему противостоянию за Кадеш. Глиняную табличку обнаружили на месте царского дворца Бююккале в древней хеттской столице Хаттуши.

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