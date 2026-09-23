Сына Трампа предлагают вызвать в Сенат из-за связей с российским олигархом, – Politico

Помимо расследования в отношении Трампа-младшего, Кертис обратился в Судебный комитет Сената с просьбой выдать повестку сыну бывшего президента Джо Байдена.

Сенатор-республиканец от штата Юта обратился в Судебный комитет Сената с просьбой выдать повестку Дональду Трампу-младшему после того, как появились сообщения о том, что часть расходов на свадьбу сына президента оплатил российский олигарх, связанный с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Politico.

Издание отметило, что обращение сенатора Джона Кертиса, появившееся после публикации ProPublica, свидетельствует о значительном разрыве в отношениях между президентом Дональдом Трампом и членом его собственной партии.

"Возникли вопросы относительно связей старшего сына президента Трампа, Дональда Трампа-младшего, с иностранными бизнесменами и получения им значительных подарков. Среди них – роскошное свадебное торжество на частном острове, организованное российским олигархом Умаром Кремлевым, который, как сообщается, незадолго до вручения этого подарка посетил Китай в составе делегации, сопровождавшей Владимира Путина", – написал Кертис в письме от 21 сентября на имя председателя Сенатского комитета по вопросам юстиции Чака Грасси (республиканец от штата Айова) и ведущего демократа комитета, сенатора Дика Дурбина из Иллинойса.

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Кертис пояснил, что эти опасения усугубляются активным продвижением Дональдом Трампом-младшим криптовалютных проектов, поддерживаемых семьей, его постоянным заключением международных соглашений по недвижимости, связанных с личными встречами с главами иностранных государств, а также сообщениями о его инвестициях в оборонные контракты.

Американский сенатор, также отметив доходы, которые семья Трампа получила благодаря операциям с криптовалютой, указал, что этот инцидент является частью более широкой тенденции, когда родственники президентов США могут неправомерно использовать свою близость к власти.

Помимо расследования в отношении Трампа-младшего, Кертис обратился в Судебный комитет Сената с просьбой выдать повестку сыну бывшего президента Джо Байдена – Хантеру Байдену, который на протяжении многих лет оказывался в центре многочисленных скандалов, связанных с конфликтом интересов.

По его словам, оба мужчины должны дать показания "о своих прошлых деловых операциях, отношениях с иностранными лицами и организациями, подарках или других выгодах, которые они получили, а также о любых случаях, когда их отношения с президентом использовались или воспринимались как источник выгоды".

"Страна не должна мириться с тем, что для семьи республиканского президента действуют одни стандарты, а для семьи демократического президента – другие. Контроль со стороны Конгресса также не должен начинаться и заканчиваться вместе со сменой власти в Белом доме", – считает Кертис.

Издание отметило, что в своём заявлении Трамп указал, что "не имеет представления, кто такой Умар", что "никогда о нём не слышал" и что тот "не оплачивал свадьбу Дона и Беттины, которая состоялась в совершенно другом месте и в другой день, чем свадьба".

В статье говорится, что Кремлёв является президентом Международной ассоциации бокса и получил от Путина медаль "Орден дружбы" за "вклад в международный спорт и преданность мировой боксерской семье". Он также попал под санкции украинского правительства за свои связи с Путиным.

Связи Трампа-младшего с РФ

Ранее УНИАН сообщал, что The Guardian отмечает: история со свадебной вечеринкой Дональда Трампа-младшего, которую оплатил приближенный к Владимиру Путину российский бизнесмен, может иметь для сына президента США гораздо более серьезные последствия, чем просто публичный скандал. Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что дорогие и малоизвестные подарки сыну действующего президента от человека из окружения Путина вызывают "серьезные вопросы относительно национальной безопасности и коррупции в государственном управлении". Расследование Конгресса может перенести эту историю из плоскости семейных дел в сферу политических связей и связей в сфере безопасности Трампа-младшего.

Также мы писали, что президент США рассказал журналистам, что его сын Дональд Трамп-младший вернет деньги, которые потратил российский бизнесмен на оплату части расходов на его свадьбу. Глава Белого дома сообщил, что сын лично сообщил ему о решении вернуть деньги российскому бизнесмену. Представитель Трампа-младшего не отрицал участия Кремлева в финансировании, назвав его "личным другом Дона".

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