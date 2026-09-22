Командир не исключил, что РФ может войти в Запорожье: группировка 'Юг' отреагировала

В настоящее время линия фронта проходит примерно в 30 километрах от Запорожья.

Отдельные пехотные группы россиян могут войти в Запорожье уже этой зимой, заявил командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов (Перун) в интервью для YouTube-канала "Реальный фронт".

В то же время пресс-секретарь Группировки сил "Юг" Анастасия Шевченко опровергла распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о возможном непосредственном входе российских войск в Запорожье зимой 2026 года.

Шевченко пояснила "Укринформу", что полностью исключить попытки противника продвинуться к городу небольшими пехотными группами нельзя. Однако на данный момент нет оснований говорить о высокой вероятности такого сценария.

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Пресс-секретарь пояснила, что линия фронта проходит примерно в 30 километрах от Запорожья, а украинские беспилотные системы своевременно обнаруживают вражеский личный состав еще на подступах, после чего наносят по нему огневое поражение.

По этой причине, добавила она, незаметно преодолеть такое расстояние противник не сможет.

Кроме того, каких-либо изменений в поведении российских войск, которые указывали бы на подготовку к штурму города, пока не фиксируется.

"Враг не отказался от намерений захватить Запорожье, однако на данный момент не располагает достаточными силами и средствами для продвижения непосредственно в направлении города", – отметила Шевченко.

При этом она признала, что на отдельных участках – в частности на Ореховском направлении, вблизи Малых Щербаков, Степового и Щербаков – противник пытается проникать небольшими пехотными группами, но без особого успеха.

По ее словам, в зоне ответственности Южного командования российские войска по-прежнему несут существенные потери живой силы.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Института изучения войны, за последние десять дней войска России дважды пытались проникнуть на территорию Сумской области через крупный газопровод, пролегающий по границе с Курской областью. Пресс-секретарь 8-го воздушно-десантного корпуса Украины заявил, что 12 сентября украинские бойцы пресекли первую попытку проникновения. Он отметил, что речь шла о российской "диверсионно-разведывательной группе" из 10 человек, которую украинские войска застали в засаде. Днем позже другая, более многочисленная российская группа размером с взвод появилась вблизи села Малая Корчаковка, к северу от Сум, областного центра.

Также мы писали, что начальник отдела коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелих сообщил, что российские оккупанты не прекращают попыток захватить Малую Токмачку на Ореховском направлении. В частности, враг пытается как обойти населенный пункт, взяв его в клещи, так и применяет тактику инфильтрации. Пелих добавил, что РФ на этом направлении активно использует КАБы для уничтожения населенных пунктов. По его словам, иногда на один населенный пункт может выпасть до 18–20 КАбов за сутки.

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