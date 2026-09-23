Стубб рассказал, что вынудит Путина согласиться на переговоры о прекращении войны

Россиянам нужно прямо в глаза говорить, что они не выиграют войну против Украины, считает Стубб.

Украина находится в более выгодном положении на поле боя, поэтому Кремль должен садиться за стол переговоров об окончании войны.

Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg. В частности, он выразил убеждение, что у Украины сейчас лучшее положение как в военном, так и в политическом и финансовом плане, чем еще год назад.

В качестве аргументов президент Финляндии назвал два момента - потери РФ и продвижения на фронте. По его словам, соотношение потерь Украины и России составляет один к пяти. К тому же, в этом году россияне захватили 900 кв км украинской территории, но при этом Украина вернула 800 кв км.

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Поэтому, как отметил Стубб, российскому диктатору Владимиру Путину пришло время садиться за стол переговоров и заканчивать войну. По его словам, сейчас активно ведется челночная дипломатия и "люди рассчитывают на какое-то частичное прекращение огня". В связи с этим он вспомнил о визите спецспредставителей США Стива Уиткоффа и Джерада Кушнера в Москву и Киев.

"Наше послание россиянам такое: "Послушайте, ребята, вы не выиграете эту войну, так что давайте попробуем ее закончить". Зеленский хочет мира, Трамп хочет мира, и теперь нам нужно добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров", - сказал Стубб.

При этом он добавил, что если же речь идет о частичном прекращении ударов, то тогда послание будет таким:

"Хорошо, если Украина не наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, тогда Россия не должна наносить удары по объектам энергетики и электроснабжения в Украине, особенно с приближением зимы", - высказал мнение Стубб.

Стубб и война в Украине

В мае Стубб заявил, что для завершения войны необходимо быть готовыми к "трудным и неудобным разговорам". При этом он подчеркнул, что переговоры должны начинаться тогда, когда Украина находится в сильной позиции, а их участники должны иметь четкий мандат от Украины и Европы. По его словам, сам диалог с РФ не означает легитимации российской агрессии.

В июле Стубб заявил, что Украина сохранила независимость, суверенитет и государственность, и назвал это победой Украины в войне. Одновременно он отметил необходимость дальнейшей поддержки Киева со стороны союзников.

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