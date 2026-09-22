'Он имеет влияние на Путина': Зеленский призвал Трампа привлечь к переговорам лидера Китая

Зеленский надеется, что Трамп привлечет Си Цзиньпина к мирным переговорам о прекращении войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что рассчитывает на привлечение лидера Китая Си Цзиньпина к мирным усилиям по прекращению российской войны против Украины. Об этом глава государства заявил журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

"Завтра у президента Трампа состоится встреча с лидером Китая. Я очень откровенно сказал президенту Трампу, что, по нашему мнению, если он также привлечет президента Си – у него есть влияние на Путина. Я так считаю", – заявил Зеленский.

Таким образом, как пояснил президент Украины, "если все мы действительно хотим окончания этой войны – мы все должны работать 24/7 ради этого, ради людей".

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По его убеждению, речь идет не только о народе Украины, но и о Европе и мире.

"Очень много людей страдают и гибнут. Это ужасная война", – заявил Зеленский.

Отношения Китая с РФ и США: последние новости

По данным издания The Wall Street Journal, полномасштабная война России против Украины превратила российского диктатора Владимира Путина в просителя в отношениях с лидером КНР Си Цзиньпином. Эти отношения становятся всё более несбалансированными. По словам источников издания, китайские чиновники дали понять главе "Газпрома", что согласятся на строительство газопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, ниже рыночной, по которой Москва продает газ внутри страны.

По данным источников Reuters, Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом может потребовать прекратить продажу американского оружия Тайваню. Один из источников сообщил, что Си Цзиньпин может заявить Трампу, что Тайвань якобы является провокатором и источником нестабильности в отношениях между США и Китаем. В свою очередь Пекин может предложить помощь в оказании давления на Иран в связи с войной на Ближнем Востоке.

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