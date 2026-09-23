В Польше был замечен беспилотник возле противоракетной базы США, – СМИ

В Министерстве обороны Польши сообщили, что обнаруженный дрон был гражданским беспилотным аппаратом.

Днём 15 сентября неизвестный беспилотник приблизился к американской базе противоракетной обороны в Редзиково, что в Поморском воеводстве Польши, сообщил Onet.

Издание сообщило, что 15 сентября вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзиково был обнаружен несанкционированный беспилотный летательный аппарат.

Вместо того, чтобы обезвредить или сбить его, военные позвонили по номеру экстренной службы 112.

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Во вторник Министерство обороны Польши подтвердило в социальной сети Х информацию о пролете дрона вблизи американского военного объекта.

В заявлении ведомства говорится, что обнаруженный дрон был гражданским беспилотным аппаратом, который "не представлял никакой угрозы для объектов базы и всё время находился под наблюдением военных систем противовоздушной обороны".

В Минобороны Польши пояснили, что беспилотник не пролетал над базой, но нарушил зону, где действует запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов, примерно в 1 километре от объекта.

Указывается, что оборонное ведомство определило место, откуда осуществлялось управление аппаратом.

"В соответствии с процедурами, действующими в Вооруженных силах Республики Польша, об инциденте было сообщено в соответствующие учреждения и службы, в частности в полицию. Наблюдение за объектом осуществлялось под полным контролем, дрон не приблизился к стратегически важным объектам базы в Редзикове", – заявили в ведомстве.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ожидает полного отчета об инциденте. Он добавил, что "если где-то были допущены какие-либо недочеты, то будут приняты соответствующие меры".

Угроза со стороны РФ для Польши

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Россия планирует нанести удар по странам, поддерживающим Украину. По словам Туска, для этого РФ планирует использовать дроны и ракеты. Среди целей, в частности, Польша. Премьер Польши отметил, что такая информация основана на данных разведывательных служб. Туск не исключает нападения на территорию Польши.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя угрозы помощника кремлевского диктатора Николая Патрушева, отметил, что Россия уже не в первый раз угрожает Польше ядерным оружием. Он добавил, что российские генералы "уже 20 лет угрожают ядерной войной" Польше, а "кремлевские пропагандисты делают это непрерывно". Сикорский посоветовал россиянам осознавать соотношение сил. Он добавил, что "они также должны понимать, чем рискуют, когда угрожают нам".

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