Все службы сейчас работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

Российские оккупанты сегодня утром атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня утром российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях. В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки", - написал он.

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По его словам, все службы сейчас работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

"Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономного потребления электроэнергии. Особенно в пиковые часы", - добавил он.

Новая атака РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе.

По информации столичных властей, зафиксировано 4 прилета в Шевченковском районе города. В результате взрыва из-под завалов дома достали тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло. В результате атаки РФ погибли уже три человека.

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