Больше всего было поставлено в Польшу, Словакию и Румынию.

Украина за январь-сентябрь 2022 года в 2,3 раза увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав 429,12 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, Украина по итогам 9 месяцев 2022 года поставила электроэнергии в Польшу 30,4% (на 130,4 млн долл.), в Словакию 23,6% (101,4 млн долл.), в Румынию 20,4% (на 109,7 млн долл.) В другие страны экспорт составил 109,7 млн долл.

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В сентябре этого года доходы от экспорта электроэнергии составили 150,36 млн долл. против 26,137 млн долл. в сентябре 2021 года.

Кроме того, Украина в январе-сентябре 2022 года импортировала электроэнергии на 133,57 млн долл., что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего было импортировано в январе-феврале из Беларуси – на 100,41 млн долл.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

Экспорт электроэнергии в ЕС:

Украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в страны ЕС.

Из-за вражеских обстрелов 10 и 11 октября пострадала почти треть всех энергоблоков. Вследствие этого, Украина приостановила экспорт электроэнергии и ввела графики аварийных отключений и режим экономии в часы пик.

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