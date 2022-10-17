Сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, прогремело два взрыва. В результате атаки в Шевченковском районе столицы возник пожар в нежилой постройки.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - написал Кличко.Видео дня
Мэр показал фото обломка одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев.
Российские удары по Киеву
Как писал УНИАН, в Киеве утром 17 октября раздались взрывы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.
10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Под удар попал и Киев. В частности, в Шевченковском районе также было два попадания. В результате обстрелов погибли шесть человек.
Поэтому в Киеве начались проблемы со светом.
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