Изменения в стоимости горючего произошли в сторону подорожания.

Опубликована новая предельная стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Новые цены на бензин и дизель представлены на официальном сайте Министерства экономики.

Читайте такжеЦены на бензин и дизель стабилизировалисьПо сравнению с последним обновлением цен 14 июня они выросли. "На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,23 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,84 грн за литр", - говорится в сообщении.

Учитывая торговые наценки, максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 30,84 грн/л, на дизтопливо - 29,23 грн/л.

Регулирование цен на топливо

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который будет предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко