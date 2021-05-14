Кабинет министров на сегодняшнем своем заседании принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо.
Об этом сообщает Enkorr.
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В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.
Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее — публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.
Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.
Что этому предшествовало
- Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.
- Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%.
- 11 мая 2021 года Кабинет министров Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.
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