Регулятор предлагает принять порядок защиты уязвимых потребителей электричества.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает запретить отключать электроэнергию уязвимым потребителям.

Об этом говорится в сообщении регулятора. Нацкомиссия направила письмо правительству, в котором инициирован вопрос внедрения порядка защиты уязвимых потребителей электрической энергии.

Отмечается, что проектом предлагается урегулировать вопрос защиты уязвимых потребителей электрической энергии, путем:

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определение категорий уязвимых потребителей по определенным признакам;

внедрение механизмов учета, мониторинга и контроля за принадлежностью потребителей к категории уязвимых;

принятие специальных мер защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов.

Также проектом учитываются нормы действующего законодательства, предусматривающие оказание адресной помощи уязвимым потребителям, которые относятся к категории энергетически бедных.

Ситуация с поставкой электроэнергии уязвимым потребителям

Как сообщал УНИАН, сейчас в Украине не определены критерии энергетической бедности и уязвимой категории потребителей.

В апреле правительство отложило повышение тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц. Текущие тарифы будут действовать до 31 мая этого года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривны – если более 250 киловатт-часов в месяц.

По информации председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константина Ущаповского, действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает только четверть затрат на ее производство, транспортировку и уплату налогов.

По его словам, экономически обоснованный тариф для домохозяйств составляет около 6 грн за киловатт-часов.

Энергетические компании неоднократно заявляли, что без повышения тарифов на электроэнергию энергопредприятия не смогут подготовиться к отопительному сезону и восстановить разрушенные россиянами мощности.

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