Летом Украина будет импортировать электроэнергию из стран ЕС.

Из-за ремонта блоков атомных электростанций летом в Украине будет наблюдаться дефицит электроэнергии, однако его планируют покрыть за счет импорта.

Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что всем блокам всех станций нужен ремонт, а 4 блока уже находятся в ремонте.

"Мы активно работали зимой, атомная генерация - не исключение. 4 блока уже находятся в ремонте, пятый блок выходит в ремонт для того, чтобы обеспечить нормальное стабильное функционирование системы зимой. Поэтому это необходимая работа. Что касается дефицита, который может возникнуть из-за того, что атомные блоки – а это базовая генерация - выходят в ремонт, то это может иметь место где-то в июне-июле", - сказал он.

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По словам Сахарука, путем обеспечения дефицита является импортная электроэнергия, что возможно благодаря интеграции с энергосистемой Европы.

"Здесь нужно будет делать то, что мы уже делали в январе, феврале, когда частично потребности Украины закрывались за счет импорта из ЕС", - сказал исполнительный директор ДТЭК.

Он отметил, что экспортировать электроэнергию Украина, конечно, не сможет во время плановых ремонтов, поэтому в конце мая, в июне и июле из-за активной ремонтной кампании экспорта в это время не будет, только импорт для обеспечения наших потребностей.

"Я считаю, что, благодаря тому, что есть возможность перекрыть дефицит импортом, то до веерных отключений во время летнего периода не дойдет", - сказал он.

При этом Сахарук отметил, что проблемой может быть следующая зима.

"Потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощности, прочности, потому что у нас 75% тепловой генерации повреждено или разрушено. Только нашей компании нужно отремонтировать 9 энергоблоков общей мощностью 1,5 ГВт, на что нужно 5,5 млрд грн... поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой", - резюмировал исполнительный директор ДТЭК.

Энергосистема Украины

По состоянию на 20 апреля общий ущерб, нанесенный энергосистеме Украины ударами российских ракет и дронов, оценивался в миллиарды долларов.

По данным Министерства обороны Украины, с октября 2022 года по апрель 2023 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет.

В Минэнерго сообщали, что в целом повреждено было 50% энергосистемы: 24 объекта генерации - это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро - и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей.

12 мая 2023 года в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что этим летом энергосистема Украины впервые будет работать без крупнейшей атомной электростанции - Запорожской АЭС, из-за чего граждане должны сокращать свое потребление.

В компании объяснили, что соответственно Украина будет иметь меньше доступной мощности, чем обычно. Поэтому необходимо будет использовать все возможные резервы, чтобы стабильно пройти летний период.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская власть уже начала готовить энергетическую систему страны к следующей зиме.

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