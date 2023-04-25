30 апреля должен был закончиться специальный период с льготными ценами на электроэнергию.

Правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 31 мая.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на один месяц", - сказал он.

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Действующие тарифы на электроэнергию для домохозяйств действовали до 30 апреля этого года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривни за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень – в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

Тариф на электроэнергию

В Украине тарифы на электроэнергию для населения существенно не менялись с марта 2017 года.

В конце декабря 2020 года Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

13 апреля Верховная Рада в ходе внеочередного заседания не поддержала проект постановления о возвращении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 90 коп. за кВт-ч при потреблении первых 100 кВт-ч.

29 апреля 2021 года Рада поддержала введение льготного тарифа на электричество.

24 марта 2023 года правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется "льготный" тариф на электричество для населения, до 30 апреля. 1 апреля должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию.

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