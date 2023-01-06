Мартовские цены на Brent достигли отметки в 79,22 доллара за баррель

Нефть West Texas Intermediate сократила ранее достигнутый рост и торгуется около $74 за баррель, а на этой неделе снизилась примерно на 8%.

Как сообщает Bloomberg, мартовские цены на Brent выросли на 0,7% до 79,22 доллара за баррель. Фьючерсы West Texas Intermediate поднялись выше 74 доллара за баррель, сократив недельное падение примерно до 7%.

Как говорится в материале, нефть готовится к большому недельному снижению на фоне сохраняющихся опасений по поводу спроса.

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3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

3 января 2023 года впервые с декабря 2022 года нефть поднялась в цене.

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