Котировки Brent впервые с 5 декабря поднялись до 87 долларов за баррель.

Нефть эталонной марки Brent подорожала до месячного максимума. Котировки Brent впервые с 5 декабря поднялись до 87 долларов за баррель.

Как свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне, по такой цене торгуется топливо с поставками в марте.

Апрельские фьючерсы стоят чуть дешевле - 86,6 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией котировки выросли на 1,3 и 1,2 процента соответственно.

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Техасская WTI торгуется по 81,2 доллара за баррель с на поставой топлива в марте. Апрельские фьючерсы торгуются по 81,5 доллара за баррель. Топливо с поставками в эти месяцы подорожало на 1 и 1,2 процента соответственно.

Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

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