Ассоциация поставщиков энергоресурсов просит Минэнерго не допустить срывов в поставках газа населению

Члены «Ассоциации поставщиков энергоресурсов» (далее – Ассоциации) обратились к Министерству энергетики Украины с просьбой принять все возможные меры для недопущения срывов в поставках природного газа населению.

Как известно, 1 июля 2020 года, согласно Постановлению Кабинета министров №867 от 19.10.2018 года, заканчивается период действия специальных обязанностей по поставкам природного газа населению по регулируемым ценам (ПСО). В течение действия механизма ПСО Нафтогаз Украины был обязан формировать ресурс природного газа для обеспечения потребностей населения.

Вопрос формирования ресурса природного газа для обеспечения потребностей населения после 1 июля 2020 года пока остается нерешенным. Правительство до сих пор не установило четкие и прозрачные механизмы, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу природного газа, добываемого в Украине.

«Членам Ассоциации не важно, кто именно будет продавать природный газ, добываемый в Украине, – Нафтогаз или Укргаздобыча. Главное, что он должен продаваться на рыночных условиях на бирже и быть доступным всем поставщикам в равной степени», - отметил Артем Компан, председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

С целью обеспечения непрерывного газоснабжения для наиболее уязвимой категории потребителей – населения – члены Ассоциации обратились к крупнейшей газодобывающей компании страны «Укргаздобыче» с предложением заключить договоры купли-продажи природного газа на период июль 2020 - март 2021 года.

Ранее Ассоциация обращалась к премьер-министру Денису Шмыгалю и т.в.и о министра энергетики Ольге Буславец с просьбой безотлагательно до окончания срока действия ПСО принять такие первоочередные меры для предотвращения негативных кризисных явлений в связи с «открытием» рынка природного газа для населения:

– Совершенствование механизма формирования цены на природный газ - до наступления месяца поставки;

– Определение поставщиков «последней надежды» для каждого региона отдельно;

– Урегулирование проблемы накопленных долгов на рынке природного газа за период действия ПСО;

– Упрощение механизма изменения поставщика и внедрение действенных рычагов воздействия на должников;

– Установление экономически обоснованных тарифов для участников рынка природного газа;

– Переход на энергетические единицы при расчетах за природный газ;

– Обеспечение равного доступа поставщиков газа внутренней добычи;

– Аккредитация поставщиков газа через Оператора газотранспортной системы Украины;

– Актуализация справедливых норм потребления природного газа.

Сейчас приняты меры лишь по одному вопросу. Для упрощения механизма смены поставщика природного газа 10 июня 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла Постановление №1080 «Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЕКП и внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем».

Справка. Общественный союз Ассоциация поставщиков энергоресурсов, членами которой являются около 40 лицензиатов по поставке природного газа и электроэнергии, осуществляющими свою деятельность на территории почти всех регионов Украины. Главной целью создания Ассоциации является защита законных интересов своих членов и потребителей энергетических продуктов, содействие развитию и либерализации энергетических рынков Украины на основе рыночных механизмов свободной и конкурентной борьбы, внедрение свободных рыночных механизмов доступа к энергетическим ресурсам Украины для своих членов и потребителей.

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