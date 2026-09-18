Дроны нанесли удар по Конотопу: повреждены школы, больницы и железнодорожные пути

Массированная атака привела к повреждению социальной и критически важной инфраструктуры города, частных домов, газовых сетей и железной дороги.

В результате массированной атаки российских беспилотников на Конотоп Сумской области повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры, частные дома, газораспределительная сеть и железная дорога. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, в результате вражеского налета были повреждены учебные заведения и медицинские учреждения. В частности, пострадали помещения детского сада и здание школы № 11.

Также повреждены частные жилые дома и медицинские учреждения.

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"Есть много поврежденных частных домов. Имеются повреждения в медицинских учреждениях. Еще повреждена железная дорога", – отметил Семенихин.

Кроме того, из-за повреждения газотранспортной сети значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения. В результате атаки также были повреждены многие линии электропередач.

Известно о двух пострадавших. У одной женщины диагностировали острую стрессовую реакцию, а у другой – множественные раны рук.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают регулярно наносить массированные удары по Киеву и другим украинским городам. Существуют опасения, что уже к октябрю в столице будут нарушены системы снабжения продовольствием, водой, а также канализации.

По данным The Economist, неназванный западный дипломат заявил журналистам, что Киев "может пасть" уже в этом году. Украинский чиновник в беседе с журналистами добавил, что он ожидает "абсолютного ада" к октябрю.

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