РФ за неделю атаковала энергетику 126 раз: где самая сложная ситуация, - Минэнерго

Зафиксированы новые отключения электроэнергии в шести областях.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, в частности в прифронтовых и приграничных регионах. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По состоянию на утро 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в шести областях Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

"Энергетики готовы к восстановлению электроснабжения и приступают к работам, как только позволят условия безопасности", – отметил Некрасов.

Видео дня

По его словам, на прошлой неделе РФ 126 раз атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Всего за этот период зафиксировано 235 инцидентов, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

В результате повреждений энергетической инфраструктуры в большинстве регионов Украины сохраняются сетевые ограничения. Для стабилизации работы энергосистемы сегодня применяются почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничивается потребление мощности промышленными предприятиями и бизнесом.

Проверить актуальные графики отключений и узнать об изменениях в электроснабжении можно на официальных ресурсах операторов систем распределения, обслуживающих соответствующие регионы.

Ситуация в украинской энергетике – главное

Эксперт Юрий Корольчук прогнозирует, что в случае понижения температуры ниже нуля зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии не менее 12 часов в сутки. По наихудшему сценарию в отдельных регионах продолжительность отключений может достигать 20 часов в сутки.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что Киев испытывает значительный дефицит собственных мощностей по производству электроэнергии. По его мнению, из-за этого столица может оказаться в числе городов, которые больше всего рискуют столкнуться с проблемами энергоснабжения зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: