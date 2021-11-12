Дети после осенних каникул не вернулись за парты из-за отсутствия отопления в школах.

В Светловодске Кировоградской области отключили отопление.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, дети после осенних каникул не вернулись за парты из-за отсутствия отопления в школах.

Также горожане жалуются на отсутствие тепла в квартирах.

40-тысячный город полностью остался без тепла и когда отопление появится – неизвестно.

Ситуация с отоплением в Светловодске:

В 2019 году из-за задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" СП ООО "Светловодскбыт" не смогло вовремя получить номинацию на газ и начать отопительный сезон в Светловодске Кировоградской области. Без тепла остались около 50 тысяч жителей города.

15 ноября 2019 года предприятие "Светловодскбыт" заключило договор реструктуризации задолженности с "Нафтогазом" и получило номинацию на газ.

18 ноября начали работу все шесть котельных предприятия "Светловодскбыт", однако возникло много порывов на теплосети. В связи с этим 24 ноября в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

9 декабря 2019 года в Светловодске без тепла снова осталась часть города, детсады и школы.

В декабре 2019 года Кировоградский облсовет просил Зеленского и правительство вмешаться в ситуацию с отсутствием тепла в Светловодске

Автор: Елена Коваленко