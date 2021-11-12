Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час.

На правительственном портале обнародованы цены на газ и электроэнергию, которые в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

Как отметил во время эфира программы "Право на власть" на телеканале "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль, тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час.

Глава правительства подчеркнул, что тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.

"Нафтогаз" сегодня предлагает населению газ по цене 7,96 грн за кубометр. Те потребители, что попали на поставщика "последней надежды", также платят такую цену. Кроме того, мы заключили меморандум с представителями местного самоуправления, чтобы оставить тарифы на тепло и горячую воду на прошлогоднем уровне. Для этого государство дает 4% НДФЛ и 13,44% акциза в местные бюджеты следующего года. Это более чем 30 млрд грн, которых вполне достаточно для выполнения этой задачи", - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Читайте такжеЧто будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодов: Шмыгаль дал ответПремьер-министр заверил, что все украинцы, которые нуждаются в субсидиях, будут ими обеспечены. Он напомнил, что в "красных" зонах нормативы для начисления субсидий украинцам увеличены на 50% согласно постановлению правительства.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.

При этом для бытовых потребителей действует годовая предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз Украины" предлагает контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

Автор: Анна Бредихина