Эксперт считает, что можно также ожидать более жестких условий по взысканию платы за коммуналку.

В результате подписания Украиной Меморандума с МВФ цены на газ для населения в ближайшие годы существенно вырастут.

Об этом говорится в материале УНИАН. Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что цены на газ вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%.

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"В силу того, что мы подписали меморандум, теперь получается, что государственная "Укргаздобыча" будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке. Это крайне негативный сценарий развития событий и спасти ситуацию уже не удастся", - отметил эксперт.

По его словам, можно также ожидать более жестких условий по взысканию платы за коммуналку в связи с тем, что уже анонсирована предстоящая разработка соответствующих инструментов.

"Для Офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов - не тема для обсуждения, так как сам транш от МВФ будут транслировать в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платежеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а гривня имеет потенциал падения к уровню 30 гривен за доллар", - прогнозирует аналитик.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

24 ноября 2021 года МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

24 ноября 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долл.

Автор: Нана Черная