Это произойдет, если НКРЭКУ не утвердит автоматический перевод клиентов в "Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины".

С 1 декабря некоторые потребители могут быть переведены на газовый тариф выше 30 грн за куб. м, если Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не утвердит автоматический перевод клиентов в "Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится на сайте компании.

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Отмечается, что ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов "поставщика последней надежды" на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по цене природного газа — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки).

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" ожидает положительного решения регулятора относительно создания устойчивых условий для потребителей природного газа.

Сообщается, что в случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" обязан осуществлять поставку газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле, которая приведена в пункте 24 Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды".

"В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составить более 30 грн за куб. м", - отметили в компании.

Цена на газ:

В октябре 2021 года практически весь сегмент поставок газа населению - более 50 газоснабжающих компаний - начал работать в составе балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины".

В состав балансирующей группы все поставщики газа для населения будут получать газ по одинаковой цене - 7,42 грн за кубометр. После завершения действия новых договоров, поставщики должны перейти на биржевую торговлю.

12 ноября 2021 года Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон.

Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.

29 ноября 2021 года стали известны месячные тарифы на газ в декабре.

29 ноября 2021 года Кабинет министров установил, что НАК "Нафтогаз Украины" может осуществлять продажу газа населению только поставщикам, которые входят в балансирующую группу.

Автор: Анна Бредихина