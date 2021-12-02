Газ, электричество, тепло и горячая вода. Что будет с тарифами уже весной

Власть признала, что нынешний отопительный сезон украинцы не потянут высокие тарифы, и Кабмин вовремя их заморозил. Но уже весной ситуация может измениться. УНИАН разбирался, сколько и за что будем платить после завершения отопительного сезона.

Осилит ли Украина нынешний отопительный сезон – одна из самых обсуждаемых на сегодня тем. Несмотря на рекордно низкие запасы энергоресурсов, власть уверяет, что зиму наша страна одолеет в стабильном режиме. При этом в платежках за коммуналку не отразятся супервысокие цены энергоресурсов, которые фиксируются на мировом рынке. Для этого все сделано – тарифы на газ и электричество заморожены до весны. А что будет дальше?

"Тарифные" подробности

А дальше тарифы могут, мягко сказать, неприятно удивить. По крайней мере, такой вывод напрашивается из Меморандума с Международным валютным фондом, подписание которого позволило нашей стране получить ожидаемый более года второй транш (в рамках принятой еще в июне 2020 года кредитной программы stand-by). Почти 700 млн долларов уже поступили на счета Украины. Действие самой программы, завершение которой изначально было предусмотрено в декабре текущего года, продлено до июня 2022 года. Таким образом, у нашей страны есть шанс получить еще не выбранную сумму займа более чем на 2 млрд долларов.

МВФ в обновленной программе указал 12 маяков для продолжения сотрудничества с Украиной. Среди них, конечно, и тарифная политика.

Откровенно в документе не говорится о повышении тарифов, но, по сути, именно этот шаг подразумевает обязательство нашей власти отказаться от ручного управления ценами на газовом рынке (а газ – главная составляющая в тарифах за коммуналку) и отпустить их до рыночного уровня.

"Обязуемся не вводить ограничение цен на газ, который поставляется домохозяйствам", - говорится в Меморандуме.

Важный нюанс - в тарифы для населения на отопление будут закладываться расходы поставщиков, включая отчисления на поддержание инфраструктуры. Также будут сняты ограничения цен на электроэнергию для населения.

И еще одно значимое обязательство Украины: с мая 2022 года "Укргаздобыча" будет продавать ежегодно не менее 40−50% добываемого компанией украинского газа "на прозрачной и конкурентной основе на местных биржах с равным доступом для всех участников рынка". А к 2024 году эта доля должна увеличиться до 100%. Другими словами, о дешевом украинском газе можно забыть, его цена станет рыночной.

Матчасть для расчета

Легко понять, что такое "тарифный" рынок, если знать, что происходит сейчас. К примеру, газовая сфера. Согласно подписанному 30 сентября меморандуму между местными властям, "Нафтогазом" и правительством, до конца отопительного сезона цена газа останется фиксированной. Для населения - 7,4 гривни за кубометр, для бюджетных учреждений - 13,6 гривни за кубометр (с НДС, но без доставки). Соответственно, тарифы на теплую воду и отопление также будут неизменными.

Поставщики уже озвучили, сколько украинцы заплатят за газ в декабре: ценовой диапазон - от 7,79 до 13,5 гривни за кубометр. Для промышленности цены остаются рыночными – они уже превысили 30 гривен за кубометр, приближаясь к отметке 40 гривен. Если бы не заморозка тарифов, то именно столько платило бы и население. Это подразумевают правила рынка, на чем настаивает МВФ и что соответствует закону о рынке газа, принятому в соответствии с правилами ЕС, и который на полную заработал с августа 2020 года.

Заморожены цены и на рынке электроэнергии, который заработал 1 июля 2019 года. Все это время власть не решалась отпустить цены для населения, поскольку это могло спровоцировать протестные настроения. Кабмин, с подачи СНБО, с 1 октября 2021 года ввел для домохозяйств два энерготарифа: 1,44 грн/кВт-ч – для тех, кто потребляет менее 250 кВт-ч, и 1,68 грн/кВт-ч - для тех, кто потребляет больше. Эксперты уверяют, что, если бы цены не "притормозили", тариф взлетел бы втрое.

Кнутом и пряником

Компенсировать все возможные повышения тарифов на коммуналку власти обязались за счет субсидий: "… После просмотра тарифов весной мы обеспечим, чтобы в пересмотренном бюджете были определены необходимые ресурсы для своевременного и полного обеспечения указанной программы".

В меморандуме с МВФ говорится, что ассигнования в бюджете 2022 года на программу субсидий по оплате услуг ЖКХ достаточны для того же количества ее участников, как и в текущем году. И - важное уточнение - при условии неизменности тарифов.

Но власть гарантирует не только "пряник". Будут также реализовываться меры, направленные на "улучшение дисциплины платежей" населения. Для этого планируют разработать инструменты, которые позволят взимать платежи с украинцев. Речь, в том числе, идет об увеличении штрафов и упрощенном правоприменении.

"Обязуемся обеспечить соблюдение платежной дисциплины. Мы будем заниматься вопросом задолженности и платежной дисциплины населения… Мы разработаем соответствующие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взыскание платежей домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного права применения). Мы будем воздерживаться от любых мер, которые могут подорвать платежную дисциплину", - говорится от имени Украины в тексте Меморандума с МВФ.

Как бы власть не обещала помочь всем, кто нуждается в "тарифной" помощи, правила получения такой господдержки из года в год ужесточаются. В результате, если в прошлом отопительном сезоне количество получателей субсидии составляло 3 миллиона семей, то уже в этом сезоне их меньше почти на полмиллиона. Ладно, если бы это происходило на фоне повышения уровня благосостояния украинцев, но жить лучше не становится. Все повышения зарплат и пенсий сжирает инфляция, достигшая двузначного числа.

Экспертная оценка "тарифного" будущего

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что в результате подписания Меморандума с МВФ цены на газ для населения в ближайшие годы вырастут на 50-70%, а с 2024 года - на 200%.

"Кроме этого, в силу того, что мы подписали меморандум, теперь получается, что государственная "Укргаздобыча" будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке. Это крайне негативный сценарий развития событий и спасти ситуацию уже не удастся", - отметил эксперт.

По его словам, можно также ожидать более жестких условий по взысканию платы за коммуналку в связи с тем, что уже анонсирована предстоящая разработка соответствующих инструментов.

"Для Офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов - не тема для обсуждения, так как сам транш от МВФ будут транслировать в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платежеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а гривня имеет потенциал падения к уровню 30 гривен за доллар", - прогнозирует аналитик.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский обращает внимание, что цены на газ будут расти с осени следующего года, и пострадает от этого не только население, но и промышленность.

"Отказ от государственного регулирования приведет к существенному росту тарифов. Власти надеются, что весной, после завершения отопительного сезона, цены на газ существенно снизятся, и не придется значительно повышать тарифы. Но уже осенью, с наступлением нового отопительного сезона, цены на газ снова возрастут, что приведет к росту тарифов для населения. Пострадают и промышленные предприятия, продукция которых, при высоких ценах на газ, не будет конкурентоспособной", - считает эксперт.

По мнению Хмелевского, ущерб, который будет нанесен украинской экономике из-за введения рыночных цен на газ, значительно больше, чем 700 млн долларов кредита от МВФ.

Президент инвестиционной компании УНИВЕР Тарас Козак обращает внимание на то, что обязательство украинской власти отпустить тарифы на коммуналку – газ, электроэнергию, тепло – было зафиксировано перед МВФ еще несколько лет назад. Более того, некоторое время оно даже исполнялось. Но в этом году, из-за рекордного роста цен на энергоресурсы, власть снова вернулась к некоему ручному ценообразованию, чтобы не перекладывать весь тарифный груз на население.

"Украина снова обязалась отпустить тарифы в рыночное плавание, но для малоимущих будут предоставлены субсидии, а для обеспеченных - будут полные тарифы. Вопрос только в том, кого считать состоятельным гражданином. Проблему нужно решать именно в этом направлении. А с этим у нас не все хорошо. Есть определенные конфликты, недоразумения с тем, кто имеет право на субсидии, а кто нет. К примеру, ели на счету есть 100 тысяч гривен, то человек не может рассчитывать на помощь государства. То есть, если человек накопил 3 тысячи евро на своем счету, то это – много. Думаю, это не совсем верно. Поэтому в этой сфере нужно навести порядок. Должен быть некий договор с обществом в отношении того, кто имеет право на поддержку государства, а кто нет", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, есть один очень важный фактор, который повлияет на то, сможет ли власть отпустить тарифы.

"Изначально все зависит от мировых цен на энергоресурсы. Если они упадут, то точно отпустит. Если этого не случится, то, скорее всего, на такой шаг власть не решится. Поэтому она договорилась перенести данное решение на весну, когда закончится отопительный сезон и, возможно, цены на спотовом рынке традиционно снизятся. Если же они не упадут, то отпустить тарифы будет сложно и в политическом смысле. Оппозиция будет критиковать власть – мол, все приведет к обнищанию населения. Плюс все время распускаются слухи, что в бюджете не хватает денег на субсидии. Но ведь еще ни разу такого не было, чтобы кто-то имел право на субсидию, но ему ее не дали", - подчеркнул эксперт.

Кроме повышения тарифов на ЖКУ, украинцев весной может ждать и подорожание проезда в коммунальном транспорте, а за ним последуют частные маршрутки, межобластное и междугородние сообщение… В Киеве это уже анонсировали. А за столицей, традиционно, потянутся и регионы.

Кроме этого, уже сейчас все ассоциации крупных производителей – от молочки до мясников - "поют песни" о необходимости повышения цен на свою продукцию на фоне рекордной стоимости топлива и зашкаливающей инфляции.

Поднять цены, конечно, можно, но только, кто это все будет покупать и оплачивать? Есть такое понятие – паритет покупательной способности. То есть, сколько человек может за свой доход приобрести того или иного продукта в месяц. При этом человек не может работать только ради того, чтобы тратить, к примеру, на проезд и коммуналку. Жить ему за что?

Нана Черная

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