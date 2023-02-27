Такое заявление сделал глава Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой.

В рамках энергетической стратегии Европейский Союз полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

Такое заявление сделал глава Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой.

"Мы увидели решимость ЕС относительно программы REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России и диверсифицировать наши источники газа", - заявил в этой связи Силвиу-Бушой.

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Силвиу-Бушой также отметил активные шаги своего комитета в контексте усилий, направленных на поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Вторжение в Украину и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составила €180 за мегаватт-час (МВт/ч).

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

Страна-агрессор угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка". 27 декабря 2022 года Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

21 февраля 2023 года "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

По состоянию на 22 февраля 2023 года часть стран ЕС окончательно поставили крест на российском газе.

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