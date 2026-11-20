Положительную динамику продемонстрировали сельское хозяйство и торговля.

В октябре 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 1,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Экономика падает уже третий месяц подряд, хотя темпы спада несколько замедлились по сравнению с сентябрем, когда они составляли 2%, свидетельствует оценка Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

В то же время, по предварительным данным Госстата, в третьем квартале 2026 года ВВП сократился на 0,7% в годовом исчислении.

По итогам первых десяти месяцев года экономика также демонстрирует спад, а по результатам всего 2026 года ожидается отрицательная динамика.

Видео дня

Ситуацию осложняет то, что последствия российских атак все сильнее ощущают на себе не только непосредственно пострадавшие предприятия. Остановка крупных производств и разрушение инфраструктуры нарушают работу смежных отраслей, затрудняют экспорт и создают проблемы для целых производственных цепочек.

Наихудшая ситуация сложилась в транспортной отрасли: в октябре её реальная валовая добавленная стоимость обвалилась на 24% по сравнению с прошлым годом. Среди главных причин – проблемы с работой портов Большой Одессы (где перевалка упала примерно с 6 млн т до 330 тыс. т в месяц) и перегрузка железнодорожной инфраструктуры. На западных пограничных переходах в конце октября скопилось более 21 тыс. вагонов.

На 16% сократилась добавленная стоимость в энергетике. Производство и распределение электроэнергии и газа пострадали из-за усиления российских ударов по генерирующим мощностям и объектам системы передачи.

Добывающая промышленность потеряла 11%. Основной удар пришелся на добычу железной руды и угля. Частично компенсировать спад помогло увеличение добычи газа и нефти.

В перерабатывающей промышленности падение составило 8,5%. Рост оборонного производства пока не способен перекрыть проблемы остальных отраслей. В частности, металлургия страдает от обстрелов, ограничений на экспорт в ЕС и морской блокады.

Под ударами оказывается и агропереработка. Так, в ноябре после российской атаки остановился маслозавод Kernel.

При этом положительную динамику продемонстрировало сельское хозяйство. В октябре добавленная стоимость отрасли выросла на 11% в годовом исчислении. После сентябрьского спада сектор вернулся к росту благодаря увеличению общего урожая поздних культур и более низкой базе сравнения прошлого года.

Торговля также смогла удержаться в плюсе, хотя её рост был символическим – всего 0,2%. Сектор оказался более устойчивым, чем ожидалось, и продемонстрировал небольшой прирост реальной валовой добавленной стоимости.

Экономика Украины – последние новости

В сентябре 2026 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился, по оценкам ИЭД, на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Основными факторами падения стали проблемы с логистикой, сокращение добычи железной руды, удары РФ по металлургическим предприятиям и ухудшение ситуации в энергетике.

По итогам третьего квартала 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 0,7% в годовом исчислении, сообщила Государственная служба статистики. Текущий спад оказался более глубоким, чем прогнозировал НБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: