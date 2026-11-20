Он извинился именно за формулировку, а не за содержание своего заявления.

Министр обороны Германии Борис Писториус извинился за свои слова в адрес заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби за то, что назвал его критику украинских дальнобойных ударов по России "чепухой".

Об этом Писториус сообщил в интервью Politico. По его словам, он извинился именно за формулировку, а не за содержание своего заявления. Также министр подтвердил, что уже провел телефонный разговор с Колби.

"Я извинился за свой выбор слов", – сказал Писториус.

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В то же время немецкий министр подчеркнул, что не изменил своей позиции относительно права Украины наносить такие удары.

"Я также четко дал понять – и он видит это так же – что у нас просто разные взгляды на это", – добавил он.

Спор Писториуса и Колби – что известно

Как сообщал УНИАН, спор возник после заседания в Рамштайне, которое состоялось 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Во время встречи представитель Пентагона Элбридж Колби поставил под сомнение эффективность украинских ударов вглубь российской территории. По его мнению, такие операции не приближают окончание войны и не сдерживают продвижение российских войск на фронте. При этом о российских атаках по городам и гражданской инфраструктуре в своем заявлении он не упомянул.

Писториус резко отреагировал на эту оценку. Он заявил, что такие слова неуместны и "довольно глупы". Он заявил, что вместо критики украинских атак по стратегическим и военным объектам в России западным партнерам следует обращать внимание на систематические российские удары по энергетической, водной и тепловой инфраструктуре Украины.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с позицией Писториуса, но высказался более сдержанно.

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