Движение по Южному мосту, который вновь подвергся обстрелу, по-прежнему ограничено.

Движение с правого на левый берег по Подольскому мостовому переходу в Киеве в настоящее время восстановлено. Утром его закрыли из-за повреждений, полученных в результате российских ударов баллистикой, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в результате атаки также имеются повреждения на Дарницком мосту, которые специалисты в настоящее время исследуют.

"Снова был нанесен удар и по части Южного моста. На нем движение, как и в предыдущие дни, остается в ограниченном режиме. Городские службы делали и будут делать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", – отметил мэр.

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По данным КГГА, движение по мостам организовано следующим образом:

Южный мост – с регулируемым интервалом разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег остается закрытым. Северный мост – разрешено движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено. Подольский мостовой переход – после частичного повреждения движение восстановлено. Дарницкий мост – работает в штатном режиме. Мост "Метро" – работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Мост им. Е. О. Патона – работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Действует реверсивное движение:

с 6:00 до 16:00 – с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.

Последствия атаки РФ 20 ноября – последние новости

Ночью 20 ноября россияне повредили баллистическими ударами три моста в столице: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе движение с правого на левый берег с утра было закрыто. Из-за ограничений движения по мостам Киев утром оказался в пробках.

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