Россия хочет возобновить поставки газа по газопроводу Ямал-Европа.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор готова возобновить поставки газа в Европу.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, речь идет о поставках газа по газопроводу Ямал-Европа, сообщает "Радио Свобода".

"Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, а у нас есть возможности для возобновления поставок. К примеру, не вовлеченным остается трубопровод Ямал-Европа, остановленный по политическим мотивам", — сказал Новак.

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Кроме того, по словам Новака, страна-агрессор обсуждает дополнительные поставки газа через Турцию.

Газопровод "Ямал-Европа":

Газопровод "Ямал-Европа" – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4196 км, построенный предприятием Ленгазспецстрой.

Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.

Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Белоруссии (575 км), Польши (683 км) и Германии.

Конечная западная точка МГ "Ямал-Европа" - компрессорная станция "Мални" (в районе г. Франкфурт-на-Одере) близ немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL.

Общая протяженность газопровода "Ямал-Европа" превышает 2000 км, диаметр – 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м³ газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе – 14 (3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше и одна – в Германии).

Ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

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