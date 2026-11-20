Премьера второго сезона запланирована на 19 февраля 2027 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал тизер второго сезона юридического сериала-антологии "Презумпция невиновности" (Presumed Innocent).

На этот раз в центре сюжета окажется начинающая адвокатка Лейла Рейнольдс, которая берется за свое первое громкое дело об убийстве. Однако другие детали сюжета нового сезона пока не разглашаются.

Главные роли во втором сезоне исполнили Рэйчел Броснаген ("Аматор", "Супермен", сериал "Удивительная миссис Мейзел"), Мэтью Рис (сериалы "Американцы", "Зверь во мне", "Бухта вдов"), Джек Рейнор ("Трансформеры: Время вымирания", "Солнцестояние", "Мумия Ли Кронина"), Фиона Шоу ("Джейн Эйр", "Дориан Грей", франшиза о Гарри Поттере), Кортни Венс ("Охота за "Красным октябрем", сериалы "Закон и порядок", "Американская криминальная история: Народ против О. Джея Симпсона") и Лесли-Энн Брандт (сериал "Люцифер").

Видео дня

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, первый из которых выйдет 19 февраля 2027 года.

Сериал "Презумпция невиновности" – о чем был первый сезон

Первый сезон сериала "Презумпция невиновности", основанный на одноименном романе американского писателя Скотта Туроу 1987 года и одновременно являющийся римейком фильма 1991 года с Харрисоном Фордом в главной роли, рассказывал о прокуроре Расти Сабиче, который стал главным подозреваемым по делу об убийстве его коллеги и любовницы Кэролайн Полемус.

Главные роли в нем сыграли Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома", "Невеста"), Рут Негга ("Завтрак на Плутоне", "Warcraft: Начало", сериал "Проповедник") и Ренате Рейнсве ("Худший человек в мире", "Другой человек", "Сентиментальная ценность", "Фьорд").

Шоураннером сериала выступил известный американский телесценарист Дэвид Келли, на счету которого такие хитовые сериалы, как "Большая маленькая ложь", "Анатомия скандала", "Любовь и смерть" и "Настоящий мужчина".

Премьера сериала состоялась в июне 2024 года. В настоящее время его рейтинг на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 79% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 78% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 64 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: