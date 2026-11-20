Полученные результаты могут стать основой для разработки технологий, которые помогут восстановить способность общаться людям с нарушениями речи.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили область человеческого мозга, которая помогает формировать слова еще до того, как человек начинает говорить. Как пишет Interesting Engineering, это открытие ставит под сомнение представления о механизмах обработки речи, которых придерживались на протяжении 150 лет.

Исследование показывает, что мозговые системы, ответственные за понимание и произнесение речи, связаны гораздо теснее, чем считалось ранее. Результаты могут помочь усовершенствовать хирургические методы определения речевых зон мозга, а также открыть новые возможности для создания нейрокомпьютерных интерфейсов, призванных восстанавливать способность людей общаться.

В частности, в ходе исследования, результаты которого были опубликованы 19 ноября в журнале Science, команда под руководством Эдварда Чанга обнаружила небольшой участок в зоне Вернике. Она активируется ещё до начала произношения слова и формирует своеобразный план следующего слова, которое человек намерен сказать, а не просто обрабатывает его значение или отслеживает звучание речи.

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"Это открытие помогает разгадать давнюю загадку нейронауки. Повреждение зоны Вернике, которую традиционно связывали с пониманием речи, может также нарушать способность человека произносить слова", – говорится в статье.

Пересмотр теории, которой более века

В 1870-х годах немецкий невролог Карл Вернике заметил, что пациенты с повреждениями задней части височной доли мозга испытывают трудности с пониманием и произнесением речи. Он предположил, что эта область содержит "слуховые образы слов", которые помогают преобразовывать намерение произнести определенное слово в движения, необходимые для его произношения.

Однако из-за расположения этой зоны в слуховой коре её стали рассматривать прежде всего как центр понимания речи. Считалось, что за её произношение отвечают другие участки мозга.

Новое исследование указывает на левую заднюю верхнюю височную извилину (lpSTG) – подраздел той самой зоны, которую в целом описал Вернике. Ученые выяснили, что нейроны здесь активируются примерно за четверть секунды до того, как человек начинает произносить слово.

Эта активность кодирует характеристики слов в целом, в частности их длину, количество слогов и частоту употребления. После этого нейроны в участках мозга, контролирующих движения ротовой полости, преобразуют эту информацию в последовательность движений, необходимых для речи.

Исследователи также обнаружили, что нейроны, участвующие в слуховом процессе речи, расположены рядом, а иногда и пересекаются с теми, которые генерируют схемы слов. Такая близость может объяснять, как люди учатся преобразовывать услышанные слова в те, которые они могут произнести.

Новые возможности для нейроинтерфейсов речи

Результаты могут изменить подходы к определению речевых зон мозга перед хирургическими операциями. Это потенциально снизит риск повреждения участков, важных для способности пациента общаться.

Левая задняя верхняя височная извилина также может стать новой мишенью для нейрокомпьютерных интерфейсов, которые преобразуют мозговую активность в речь. Существующие системы такого типа расшифровывают сигналы из двигательных зон мозга, контролирующих голосовой тракт. Однако у некоторых людей, утративших способность говорить, эти участки могут быть повреждены.

Поскольку lpSTG активируется на более раннем этапе формирования речи, она может стать альтернативным источником сигналов для распознавания слов, которые человек намерен произнести.

В ходе эксперимента, призванного подтвердить эту концепцию, исследователи использовали активность этой области мозга, чтобы расшифровать слова, которые человек хотел сказать, и услышанную речь. Испытуемым был мужчина с тяжелым параличом, который уже не мог говорить.

Ученые считают, что участие этой области мозга как в восприятии, так и в формировании речи в будущем может помочь создать нейроинтерфейсы для двустороннего общения. Это позволило бы людям с нарушениями речи полноценнее участвовать в разговорах.

"Таким образом, исследование подтверждает, что левая задняя верхняя височная извилина является важной частью процесса формирования речи, а не только областью, ответственной за понимание речи. Полученные результаты могут стать основой для разработки технологий, которые помогут восстановить общение людям с нарушениями речи", – говорится в статье.

Другие интересные исследования

Напомним, американский ученый описал необычный случай 28-летнего мужчины, который после операции на мозге начал видеть черты своего кота на лицах других людей. Это редкое нарушение зрительного восприятия помогает лучше понять, как мозг распознает человеческие лица. В частности, мужчина замечает на лицах миндалевидную форму глаз, увеличенные зрачки и полосы – характерные признаки его серого полосатого кота.

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