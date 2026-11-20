Президент США "ничего не может поделать" с тем, что поляки возмущены его дружбой с российским диктатором.

Президент США Дональд Трамп считает, что российские ракеты атаковали Польшу прошлой ночью "по ошибке". Как пишет Clash Report, соответствующее заявление он сделал в комментарии телеканалу Fox News.

"Путин отправил в Польшу беспилотники и несколько крошечных ракет по ошибке", – цитирует Трампа издание Clash Report.

Кроме того, общаясь с журналисткой Fox News, Трамп заявил, что "ничего не может поделать" с тем, что премьер Польши Дональд Туск ранее публично выразил возмущение дружеским общением президента США с российским диктатором на саммите в Китае.

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Атака на Польшу и дружба Трампа с Путиным

Как писал УНИАН, во время встречи с Путиным в Китае Трамп назвал российского диктатора своим другом. Также Трамп заявил, что у него с Путиным уже много лет "прекрасные отношения" и "из этого может получиться много замечательных вещей".

Такие заявления американского президента сильно возмутили польского премьера Дональда Туска. В соцсети X он попросил Бога "уберечь" Польшу от подобных "друзей".

А уже этой ночью во время массированного российского удара по Украине несколько российских ракет залетели на территорию Польши и упали недалеко от полигона, где проходили учения войск "Коалиции желающих". В ответ на это Туск заявил, что Польша больше не может считать подобные инциденты случайностью и рассматривает их как преднамеренную провокацию.

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