София вынуждена задействовать Су-25, поскольку для спасательной операции требуется прикрытие на случай повторной атаки дронов.

В ходе реагирования на атаки беспилотников на гражданские суда в своей исключительной экономической зоне болгарские военные начали задействовать два штурмовика Су-25 и два вертолета AS532 Cougar.

Как сообщает Defense Express, необходимость такого усиления стала особенно очевидной после нескольких инцидентов в ноябре. Издание пояснило, что вертолеты Eurocopter AS532 Cougar являются многоцелевыми и, помимо задач разведки и наблюдения, задействуются для спасения людей.

Использование Су-25 для таких задач объясняется отсутствием в Болгарии собственных специализированных морских патрульных самолетов, которые являются довольно дорогостоящими. Штурмовики могут выполнять задачи воздушного наблюдения, разведки, а их присутствие также рассматривается как дополнительное средство безопасности во время спасательных операций. Так, Су-25 оснащен пушкой, ракетным и бомбовым вооружением, которое при необходимости можно использовать для защиты от атак морских дронов.

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В то же время авиационные возможности Болгарии довольно ограничены. По оценке World Air Forces 2026, страна располагает пятью действующими Су-25К. Еще один двухместный Су-25УБК упоминается в данных Military Balance. Таким образом, привлечение двух самолетов означает задействование значительной части имеющегося парка.

Несмотря на это, как пишут эксперты, София вынуждена использовать имеющиеся ресурсы, поскольку для спасательной операции требуется сопровождение на случай, если дроны нанесут повторный удар.

Атаки дронов у берегов Болгарии

Как сообщал УНИАН, 16 ноября сухогруз BETUL 8 подал сигнал бедствия в болгарской исключительной экономической зоне Черного моря. Для проведения спасательной операции Болгария направила четыре судна – два болгарских, одно румынское и одно турецкое. Также были задействованы два вертолета Cougar и военный самолет Су-25 для наблюдения за районом.

Сухогруз ходил под флагом Сомали и следовал из Румынии в Египет с грузом пшеницы. На борту находились 12 членов экипажа.

Судно атаковали два морских беспилотника. Всех членов экипажа удалось спасти и доставить в Варну.

Подобные инциденты происходили и раньше. В частности, 6 октября два гражданских судна подверглись атаке беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии. Одно судно затонуло, а 18 моряков с второго удалось спасти. По предварительной информации, целями стали судно ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. Первое судно затонуло после серьезного повреждения корпуса, а на втором возник пожар, из-за чего экипаж был вынужден покинуть судно.

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