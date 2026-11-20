О БПЛА было объявлено ещё год назад.

Оккупанты начали применять на фронте новый ударный дрон-камикадзе, который называется "Куб-10МЕ".

Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов. По его словам, о создании этого беспилотника сообщалось ранее, но теперь он появился непосредственно на поле боя.

"На фронтах у врага появился новый ударный БПЛА "Куб-10МЕ", о котором было объявлено ещё год назад", – отметил Бескрестнов.

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"Куб-10МЕ" – что известно об этом БПЛА

Как сообщал УНИАН, в мае концерн "Калашников" впервые представил новый управляемый боеприпас тактического класса "КУБ-10МЕ". Ключевые отличия, о которых рассказали, – наличие оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, а также более высокий уровень защиты от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

"КУБ-10МЕ" оснащен системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой информации.

По словам разработчиков, аппарат был создан в рекордно короткие сроки с учётом опыта российско-украинской войны.

В концерне отметили, что управляемый боеприпас предназначен для поражения легкобронированной техники (например, бронетранспортеров), командных пунктов, позиций ЗРК, самолетов или вертолетов вне укрытий, а также живой силы, включая операторов БПЛА.

Если верить обнародованным данным, "КУБ-10МЕ" может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м с крейсерской скоростью 120 км/ч.

Кроме того, разработчики уверяют, что этот БПЛА может действовать в дневное и ночное время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 10 м/с, в диапазоне температур от -30 °С до +40 °С.

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