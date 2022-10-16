В Москве считают, что установление граничной цены на российский газ является якобы "нарушением контрактов".

Россия пригрозила прекращением поставок газа в Европейский союз, если страны-члены введут ограничение максимальной цены на него.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишет Коммерсант.

По его словам, установление граничной цены на российский газ является якобы "нарушением контрактов".

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"На самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал Миллер.

Российский газ в Европе

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора якобы были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения. Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

В начале сентября Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ, в ответ на снижение поставок российского газа в Европу. Первый предусматривает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй - создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых "красных зон".

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

Но пока странам ЕС не удалось достичь согласия о введении ценового потолка для газа из России. Ожидается, что 18 октября Брюссель представит предложения о начале совместных закупок газа и разработке альтернативного ориентира цены на газ.

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. 28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В октябре президент РФ Владимир Путин обратился к Европе с предложением. По его словам, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

Кроме того, у РФ есть еще одна проблема на энергорынке - мировое сообщество хочет ограничить цену на нефть. Российские чиновники грозились, что также откажуться продавать нефть странам, которые примут это ограничение.

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