Вмешательство команды Трампа не изменило решения китайцев.

Журналистку авторитетного издания Bloomberg Аннмари Гордерн не допустили к освещению трехсторонней встречи президентов США, России и Китая после того, как она задала вопрос о связях основателя компании Nvidia Дженсена Хуанга с китайскими спецслужбами. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на журналистов, сопровождавших американскую делегацию.

Гордерн, занимающая должность главного политического корреспондента Bloomberg Television и являющаяся соведущей программы Bloomberg Surveillance, задала вопрос во время предварительной двусторонней встречи Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

"Президент Трамп, был ли Дженсен Хуанг нелояльным по отношению к Соединенным Штатам?", – спросила журналистка.

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Как отмечает издание, после этого китайская сторона решила не допускать её к следующему мероприятию с участием Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.

По информации журналистов из пула президента США, американская делегация пыталась добиться отмены этого решения, однако китайская сторона настояла на исключении журналистки из списка участников.

Другие журналисты также столкнулись с ограничениями во время встречи. По их словам, когда один из корреспондентов попытался задать вопрос, китайские чиновники заставили его замолчать. Представители КНР предупредили, что выкрикивать вопросы считается крайне невежливым и за такое поведение журналистов могут вывести из зала.

Шпионский скандал с основателем Nvidia

Как писал УНИАН, в ноябре разразился крупный скандал вокруг Дженсена Хуанга, соучредителя и многолетнего генерального директора американской компании Nvidia, которая находится в центре ИИ-революции. В начале месяца он публично признался во внебрачных отношениях с китаянкой, которую американская разведка подозревает в связях с китайскими спецслужбами. В частности, звучали опасения, что таким образом Китай пытался получить доступ к новейшим чипам Nvidia, экспорт которых в КНР запрещен Вашингтоном.

После обнародования информации Nvidia начала внутреннее расследование, а американские правоохранительные органы активизировали проверки. 12 ноября Дженсен Хуанг ушел в отставку с поста генерального директора.

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