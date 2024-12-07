Киев, Харьков и Одесса будут наиболее уязвимыми, в зоне риска также Львов.

Если среднесуточные температуры будут ниже -10 градусов, то ожидается по 10-12 часов в сутки без стабильного электроснабжения.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, отвечая на вопрос, о каких отключениях света по Украине может идти речь при температуре -10.

"Если среднесуточные температуры будут меньше 10 градусов Цельсия, то будем ожидать по 10-12 часов без стабильного электроснабжения в сутки", - отметил он.

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По словам Игнатьева, самыми уязвимыми здесь являются крупные города. "Такие как Киев, ... Харьков, Одесса. Также в зоне риска есть город Львов", - сказал эксперт.

Ситуация с энергетикой в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Министерстве энергетики Украины планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света для унификации и справедливого распределения ограничений.

Сейчас каждая область устанавливает отдельные графики отключений, согласно командам от "Укрэнерго". Поэтому в некоторых регионах отключения света могут длиться по три-четыре часа, в других - по два часа. Так, Минэнерго планирует упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

Одним из решений является вариант объединения графиков некоторых областей в несколько, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения. Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке.

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