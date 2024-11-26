Отмечается, что в городе будут работать пункты обогрева.

Армия Российской Федерации ночью 26 ноября атаковала Тернополь дронами. В результате удара часть жителей осталась без электроснабжения.

Мэр Тернополя Сергей Надал в эфире телеканала "Киев 24" рассказал, что в городе троллейбусы пока что не выйдут на маршруты, но увеличили количество автобусов. По его словам, школы и детские сады будут работать в обычном режиме, а электричество будет подаваться в эти учреждения за счет штатного электроснабжения и генераторов.

"Не могу дать четкий ответ, будут работать в течение дня, поскольку есть серьезные повреждения и здесь все зависит не только от работы энергетиков, а от возможности получения дополнительной мощности электроэнергии", – отметил мэр города.

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При этом он указал, что в регионе сейчас самая критическая ситуация со светом с начала полномасштабной войны.

"Да, она (ситуация со светом, – УНИАН) хуже, чем была в предыдущие периоды, но я думаю, если будет идти работа, так как она идет в настоящее время, то сможем это как можно быстрее восстановить", – сообщил Надал.

Также он указал, что в городе будут работать пункты обогрева.

Российские оккупанты в ночь на вторник, 26 ноября, снова применили против Киева беспилотные летательные аппараты. Дроны заходили на столицу Украины с разных направлений волнами группами, в которых было разное количество дронов, сообщили в Киевской городской военной администрации.

В КГВА добавили, что украинские воины обнаружили и ликвидировали более десятка российских беспилотников, которые угрожали столице.

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