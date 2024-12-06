С 2025 года все регионы Украины могут быть поделены на несколько зон.

В Министерстве энергетики Украины планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света для унификации и справедливого распределения ограничений, сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько источников в энергетической отрасли.

Сейчас каждая область устанавливает отдельные графики отключений, согласно команд от "Укрэнерго". Из-за этого в некоторых регионах отключения света могут длиться по 3-4 часа, в других - по 2 часа, причем с разной частотой. Таким образом Минэнерго планирует упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

Отмечается, что одним из решений является вариант объединения графиков некоторых областей в несколько, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения. Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке.

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Однако это лишь один из вариантов. Другое предложение может включать в себя введение двух подочередей и отключений по полторы очереди в зависимости от ситуации.

"Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений изменений не будет", - пишет издание.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

28 ноября Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами различных типов по Украине. Из-за этого по всей стране были введены экстренные отключения электроэнергии.

Позже стало известно, что три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сократили производство электроэнергии после атак на энергетическую инфраструктуру.

6 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что три действующие АЭС Украины почти полностью восстановили производство электроэнергии.

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