Эксплуатация "Северного потока-2" еще должна соответствовать требованиям европейского законодательства, напомнил Бютикофер.

Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер считает, что трубопровод "Северный поток-2" может стать инвестиционной руиной, а российские "ура" по этому поводу преждевременны.

Об этом пишет DW со ссылкой на интервью политика агентству dpa.

Бютикофер напомнил, что эксплуатация "Северного потока-2" еще должна соответствовать требованиям европейского законодательства. В частности, это касается обеспечения анбандлинга (отделения деятельности оператора ГТС от добычи газа и его поставки). Сами россияне до сих пор этого не обеспечили.

Евродепутат добавил, что Газпром также не нашел решения и в вопросе закачки газа третьими сторонами, что предусмотрено европейским законодательством.

Читайте такжеСША предложили Украине забыть о"Северном потоке-2"Наконец, для запуска ПП-2 понадобится сертификация от властей Германии, однако когда ее получат – тоже неизвестно. Даже в случае, когда Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск трубы, проект все еще может быть остановлен Еврокомиссией.

Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что положительное решение федерального агентства по СП-2 противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод может превратиться в "инвестиционную руину", считает Бютикофер.

Как писал УНИАН, в августе стало известно, что Высший земельный суд Дюссельдорфа отказал компании Nord Stream AG в освобождении "Северного потока-2" от требований газовой директивы ЕС.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская