"Северный поток-1", основной маршрут поставок газа в Европу, остается закрытым.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ЕС хочет больше газа, он должен снять санкции, препятствующие открытию газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, Путин отрицал, что Россия имеет какое-либо отношение к энергетическому кризису в Европе.

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"Суть в том, что если у вас есть желание, если вам так тяжело, просто снимите санкции с "Северного потока — 2", а это 55 миллиардов кубометров газа в год, просто нажмите на кнопку, и все заработает". — сказал Путин.

Ранее российский газовый гигант "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессионной станции "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для якобы технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Позднее "Газпром" заявил, что трубопровод "Северный поток-1", основной маршрут поставок в Европу, останется закрытым, поскольку из турбины на компрессорной станции произошла утечка моторного масла. Это привело к резкому росту оптовых цен на газ.

Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока 1", заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

Также РФ заявляла, что Запад начал экономическую войну, а санкции препятствуют работе газопровода "Северный поток-1".

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер назвал решение России об остановке "Северного потока" "циничным".

Белый дом, реагируя на полную остановку "Северного потока", отметил, что Москва продолжает использовать энергию как инструмент давления на Европу.

"Северный поток-2", пролегающий по дну Балтийского моря почти параллельно "Северному потоку-1", был построен год назад. Но Германия отказалась от него за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля

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