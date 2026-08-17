Цены на медь вплотную подошли к рекорду: сколько стоит металл сейчас

В этом году цена на медь уже выросла почти на 16%.

Цены на медь снова приблизились к рекорду, а разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи на Лондонской бирже металлов достигла экстремальных значений. Данная ситуация свидетельствует об острой конкуренции за поставки в ближайшие сроки, пишет Bloomberg.

Спотовая цена на медь на Лондонской бирже металлов (LME) превышала цену контрактов с поставкой через три месяца на 518,50 долларов за тонну – это самый большой разрыв с 2021 года. На рынке сложилась ситуация, когда краткосрочный спрос превышает предложение.

В этом году цена на медь выросла почти на 16%, поскольку массовый приток металла в США – в ожидании решения администрации президента Дональда Трампа по поводу тарифов – привел к сокращению предложения на других рынках. В то же время инвесторы с энтузиазмом отнеслись к долгосрочным перспективам: устойчивому спросу, обусловленному энергетическим переходом, а также дефицитом новых рудников.

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Цены на трехмесячные фьючерсы на LME выросли на 1,7% - до 14 396 долларов за тонну, продолжив семинедельный рост. Стоит отметить, что рекорд цен на медь зафиксирован на уровне 14 527,50 доллара.

Запасы, отслеживаемые LME, сократились до уровня чуть выше 200 000 тонн – это самый низкий показатель с февраля. Особенность ситуации в том, что общие мировые запасы не низкие, просто они сосредоточены в США, поскольку трейдеры делают ставку на то, что Трамп введет пошлины на рафинированный металл. Кроме того, спрос в Китае не особенно высокий. Также не ясно, увеличит ли Пекин поставки меди на Лондонскую биржу металлов, как это уже было ранее, или будет продавать металл в США по более высоким ценам.

По состоянию на 8:32 по киевскому времени фьючерсы торговались с повышением на 1,4% по цене 14 364 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм стоит 14,36 доллара.

По данным Metal monitor, 17 августа медь в Украине принимают в среднем по 550 гривень за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 661,28 грн.

Цены на металлы - последние новости

Медь уже не впервые подходимт к рекорду. Так, 7 августа цены взлетели из-за признаков сокращения краткосрочного предложения на мировом рынке.

14 июля цены на свинец резко обвалились. Этому способствовала крупнейшяя за всю историю наблюдений, начиная с 1970 года, поставка на склады Лондонской биржи металлов.

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