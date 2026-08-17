Почему умерла Хейден Панеттьери: СМИ раскрыли подробности

Причина смерти 36-летней Хейден Панеттьери, известной по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", пока не разглашается: полиция расследует обстоятельства ее смерти.

Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", скончалась в возрасте 36 лет. Причина ее смерти пока не установлена, а правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагедии, пишет Parade.

Панеттьери скончалась 16 августа. Инсайдеры в правоохранительных органах подтвердили, что полиция реагировала на инцидент с участием актрисы в тот день.

Пока никаких официальных подробностей об обстоятельствах смерти или ее причине не сообщалось. Расследование продолжается.

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Ранее СМИ также сообщали, что в течение последнего года Панеттьери жаловалась на боли в спине. В то же время нет подтверждений, что эти проблемы были связаны с ее смертью.

После смерти актрисы коллеги и друзья начали публично выражать ей почтение. Актриса Сельма Блэр оставила несколько эмоциональных комментариев под последней публикацией Панеттьери в социальных сетях.

"Я люблю тебя. Не уходи. Не уходи. Пожалуйста. Пожалуйста... Я умираю. Пожалуйста, останься", – написала она.

Последние годы жизни

В последние годы Панеттьери открыто рассказывала о сложных периодах своей жизни. Актриса боролась с зависимостью и послеродовой депрессией, проходила реабилитацию и впоследствии вернулась к творческой деятельности.

В мае 2026 года она выпустила автобиографические мемуары "Это я: Расплата". В книге Панеттьери описала детство в статусе звезды, материнство, борьбу с зависимостью и путь к выздоровлению.

У Панеттьери остались родители Скип и Лесли, а также 11-летняя дочь Кая.

Актриса пережила смерть младшего брата

В 2023 году скончался младший брат Хейден, актер Янсен Панеттьери. Ему было 28 лет. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стали кардиомегалия и осложнения, связанные с аортальным клапаном. Гейден тяжело переживала потерю брата.

Панеттьери обрела популярность еще в юном возрасте. Больше всего ее знали по ролям Клэр Беннет в сериале "Герои" и Джульетты Барнс в "Нэшвилле". Также она снималась в фильмах "Крик 4" и "Крик 6".

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