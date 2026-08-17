В Steam проходят три крупные распродажи: какие хитовые игры можно купить по скидке

В Steam стартовали сразу две крупные распродажи. Первая посвящена играм серии Mafia, вторая – тайтлам от японского издателя SEGA. Со скидками до 85% можно купить проекты серий Persona, Warhammer, Yakuza и не только. Акции продлятся до 28 и 27 августа соответственно.

Также в онлайн-магазине Valve проходит фестиваль изометрических игр, который продлится до 19 августа. Мероприятие посвящено проектам с глубоким сюжетом, тактическими боями и изометрической перспективой.

Игры Mafia со скидкой:

  • Mafia: The Old Country – 1199 грн (−40%)
  • Mafia: Definitive Edition – 191 грн (−84%)
  • Mafia II: Definitive Edition – 189 грн (−80%)
  • Mafia III: Definitive Edition – 189 грн (−80%)
  • Mafia Trilogy – 318 грн (−80%)
  • Mafia: The Omertà Collection – 1872 грн (−54%)

Видео дня

Игры SEGA со скидкой:

  • Metaphor: ReFantazio – 879 грн (−60%)
  • Persona 5 Royal – 569 грн (−70%)
  • Persona 3 Reload – 629 грн (−65%)
  • Yakuza 0 Director's Cut – 934 грн (−45%)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth – 499 грн (−75%)
  • Yakuza: Like a Dragon – 319 грн (−60%)
  • Sonic Racing: CrossWorlds – 959 грн (−60%)
  • Shin Megami Tensei V: Vengeance – 629 грн (−70%)
  • Two Point Hospital – 238 грн (−75%)
  • Sonic Mania – 74 грн (−75%)
  • Total War: WARHAMMER II – 237 грн (−75%)
  • Total War: WARHAMMER III – 284 грн (−85%)
  • Total War: ROME II - Emperor Edition – 189 грн (−80%)

Изометрические игры со скидкой:

  • Marvel's Midnight Suns – 379 грн (−80%)
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader – 319 грн (−60%)
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition – 74 грн (−75%)
  • Disco Elysium - The Final Cut – 191 грн (−75%)
  • Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 грн (−60%)
  • Pillars of Eternity - Definitive Edition – 399грн (−60%)
  • XCOM: Enemy Unknown – 115 грн (−60%)
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 145 грн (−60%)
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition –124 грн (−70%)
  • Age of Wonders III –182 грн (−75%)
  • Magicka 2 – 92 грн (−75%)
  • King's Bounty: Armored Princess – 33 грн (−85%)

Напомним, 13 августа Sony запустила крупную распродажу в магазине PS Store. На скидки ушли многие известные хиты, включая Black Myth: Wukong, Gears of War: Reloaded и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Ранее критики составили топ-10 лучших игр Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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