В Steam проходят три крупные распродажи: какие хитовые игры можно купить по скидке

В Steam стартовали сразу две крупные распродажи. Первая посвящена играм серии Mafia, вторая – тайтлам от японского издателя SEGA. Со скидками до 85% можно купить проекты серий Persona, Warhammer, Yakuza и не только. Акции продлятся до 28 и 27 августа соответственно.
Также в онлайн-магазине Valve проходит фестиваль изометрических игр, который продлится до 19 августа. Мероприятие посвящено проектам с глубоким сюжетом, тактическими боями и изометрической перспективой.
Игры Mafia со скидкой:
- Mafia: The Old Country – 1199 грн (−40%)
- Mafia: Definitive Edition – 191 грн (−84%)
- Mafia II: Definitive Edition – 189 грн (−80%)
- Mafia III: Definitive Edition – 189 грн (−80%)
- Mafia Trilogy – 318 грн (−80%)
- Mafia: The Omertà Collection – 1872 грн (−54%)
Игры SEGA со скидкой:
- Metaphor: ReFantazio – 879 грн (−60%)
- Persona 5 Royal – 569 грн (−70%)
- Persona 3 Reload – 629 грн (−65%)
- Yakuza 0 Director's Cut – 934 грн (−45%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 499 грн (−75%)
- Yakuza: Like a Dragon – 319 грн (−60%)
- Sonic Racing: CrossWorlds – 959 грн (−60%)
- Shin Megami Tensei V: Vengeance – 629 грн (−70%)
- Two Point Hospital – 238 грн (−75%)
- Sonic Mania – 74 грн (−75%)
- Total War: WARHAMMER II – 237 грн (−75%)
- Total War: WARHAMMER III – 284 грн (−85%)
- Total War: ROME II - Emperor Edition – 189 грн (−80%)
Изометрические игры со скидкой:
- Marvel's Midnight Suns – 379 грн (−80%)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader – 319 грн (−60%)
- Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition – 74 грн (−75%)
- Disco Elysium - The Final Cut – 191 грн (−75%)
- Pillars of Eternity II: Deadfire – 279 грн (−60%)
- Pillars of Eternity - Definitive Edition – 399грн (−60%)
- XCOM: Enemy Unknown – 115 грн (−60%)
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 145 грн (−60%)
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition –124 грн (−70%)
- Age of Wonders III –182 грн (−75%)
- Magicka 2 – 92 грн (−75%)
- King's Bounty: Armored Princess – 33 грн (−85%)
Напомним, 13 августа Sony запустила крупную распродажу в магазине PS Store. На скидки ушли многие известные хиты, включая Black Myth: Wukong, Gears of War: Reloaded и S.T.A.L.K.E.R. 2.
Ранее критики составили топ-10 лучших игр Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.