Освобождение Днепропетровщины: в Генштабе рассказали, какую территорию контролирует враг

Бои ведутся в районе одного населенного пункта.

В настоящее время освобождение Днепропетровской области от российских войск продолжается, и контроль над областью еще не восстановлен. Об этом "Суспильному" сообщили источники в Генштабе.

"Контроль над Днепропетровской областью восстановлен пока не полностью. Под оккупацией в настоящее время остается район населенного пункта Дачное. Боевые действия продолжаются", – прокомментировали ситуацию военные.

Наступательная операция на Александровском направлении продолжается с января 2026 года. По данным Генштаба, в ее рамках украинские военные освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

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При этом, по данным карты DeepState, украинские военные освободили населенные пункты Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Январское, Вороне, Терново, Березовое, Степное, Калиновское, Приволье, Злагода, Рыбное и Красногорское.

Новости с фронта

С 29 января по август 2026 года Силы обороны освободили 26 населенных пунктов на Александровском направлении.

В ходе двух этапов украинской наступательной кампании украинские защитники освободили или восстановили контроль над 745 квадратными километрами.

Также сообщалось, что морпехи 505-го батальона и десантники 79-й ОДШБр полностью зачистили село Толстое в Донецкой области от российских оккупантов и подняли над ним украинский флаг.

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