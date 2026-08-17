Россияне на 'Яндекс.Картах' фотошопом скрывают военные объекты, - Yle

Этот же объект прекрасно виден на западных онлайн-сервисах, таких как Google, Apple и Microsoft.

Россияне на своих "Яндекс.Картах" скрыли ракетный дивизион, расположенный вблизи острова Кронштадт недалеко от Санкт-Петербурга. Как пишет Yle, разработчики сервиса фотошопом клонировали и наложили поверх военной базы изображение леса.

Ранее Yandex просто размывал секретные объекты, однако в этот раз решил полностью скрыть сам факт существования военной инфраструктуры.

При этом издание отмечает, что такая маскировка довольно бессмысленна: та же ракетная батарея видна на западных онлайн-сервисах, таких как Google, Apple и Microsoft.

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"С оперативной точки зрения это кажется довольно абсурдным, поскольку западная или украинская разведка читает не изображения Yandex, а свои собственные, – говорит военный эксперт Марко Эклунд.

Он считает, что за манипуляциями с изображениями стоит какое-то российское административное решение, согласно которому изображения определенных целей не разрешается публиковать.

При этом он отмечает, что обработка изображений в случае с Кронштадтом была выполнена крайне небрежно. При внимательном рассмотрении отредактированного спутникового снимка Яндекса можно увидеть швы и повторяющиеся узоры.

"Быстрый взгляд пропустит это, но если знаешь, что ищешь, сразу заметишь", – говорит Эклунд.

Ранее Яндекс обычно размывал только те места на спутниковых снимках, которые Россия считает секретными. К таким местам относились, например, некоторые военные объекты и территория вокруг виллы президента Владимира Путина в Валдайне.

Yle пишет, что на территории, скрытой компанией Yandex недалеко от Кронштадта, ранее хранились противокорабельные ракеты "Бастион" и связанные с ними радиолокационные и радиоэлектронные разведывательные системы.

Кроме того, в этой части острова Котлин функционировало подразделение радиоэлектронной борьбы, чьи позиции располагались на северо-западном краю.

Как РФ пытается защититься от украинских атак

СМИ писали, что российские нефтяные танкеры и портовые терминалы теперь оснащаются сетками и клетками для защиты от украинских беспилотников.

Кроме того, россияне решили защитить свои корабли-носители крылатых ракет "Калибр" с помощью разработок времен Первой мировой войны. Речь идет об ослепляющем камуфляже.

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