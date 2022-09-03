В ЕС отметили, что это стало еще одним знаком ненадежности РФ.

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер считает решение России об остановке "Северного потока" "циничным".

Об этом он написал в своем Twitter-акаунте.

По его словам, это "является еще одним подтверждением его ("Газпрома". - прим.) ненадёжности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты".

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Компания Siemens Energy, производитель турбины, которую Россия остановила на ремонт, в свою очередь, заявила, что "это рутинная процедура по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке производства".

Напомним, с российского рынка впервые полностью вышла нефтегазовая компания. Норвежская энергетическая группа Equinor полностью вышла из России. Сообщается также, что еще три компании также планируют покинуть Россию.

В то же время TotalEnergies, которую критикуют за сохранение многих своих активов в России, 26 августа объявила о согласии продать свою долю в сибирском газовом месторождении местному партнеру "Новатэк".

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