Дизельные бестселлеры: названы модели, которые пользуются популярностью среди украинцев

Самым популярным новым дизельным автомобилем стал Volkswagen Touareg.

В июле украинский автопарк пополнился более чем на 5,2 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 5%, сообщает"Укравтопром".

Из общего количества около 1,3 тыс. дизельных автомобилей были новыми, что на 8% больше прошлогоднего результата. Еще более 3,9 тыс. единиц пришлось на подержанные автомобили, импортированные из-за рубежа. Их количество сократилось на 9%.

В сегменте новых легковых автомобилей дизельные модели в июле заняли 22,6% рынка. Для сравнения: годом ранее их доля составляла 18,7%.

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Среди подержанных автомобилей, которые украинцы ввозили из-за рубежа, доля машин с дизельными двигателями составила 17,4%. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в июле 2025 года. Средний возраст таких автомобилей составлял 11 лет.

В сегменте новых дизельных автомобилей преобладают кроссоверы и внедорожники. Это свидетельствует о том, что дизель в первую очередь сохраняет популярность среди покупателей крупногабаритных автомобилей.

Самые популярные новые дизельные легковые автомобили:

Volkswagen Touareg – 193 автомобиля; Renault Duster – 192; Toyota Land Cruiser Prado – 159; Skoda Kodiaq – 121; Toyota Hilux – 62.

В сегменте подержанных автомобилей картина иная – здесь преобладают более компактные и доступные модели. Иными словами, покупатели подержанных дизельных автомобилей чаще ищут практичный и относительно недорогой транспорт.

Самые популярные импортируемые подержанные дизельные автомобили:

Renault Megane – 327 автомобилей; Skoda Octavia – 281; Nissan Qashqai – 251; Volkswagen Passat – 199; Hyundai Santa Fe − 183.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее стало известно, что в июле украинцы приобрели 2,2 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. В годовом исчислении объем продаж в этом сегменте сократился на 4%. На рынке новых автомобилей с бензиновыми двигателями преобладают кроссоверы. В пятерку самых популярных моделей вошли четыре представителя SUV-сегмента.

Сообщалось также, что в июле украинский автопарк пополнился более чем 4,1 тыс. легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV). Японская Toyota продолжает лидировать на рынке новых гибридов. В тройку самых популярных моделей вошли сразу два автомобиля бренда – RAV4 и Yaris Cross.

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