Дизельные бестселлеры: названы модели, которые пользуются популярностью среди украинцев

В июле украинский автопарк пополнился более чем на 5,2 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 5%, сообщает"Укравтопром".
Из общего количества около 1,3 тыс. дизельных автомобилей были новыми, что на 8% больше прошлогоднего результата. Еще более 3,9 тыс. единиц пришлось на подержанные автомобили, импортированные из-за рубежа. Их количество сократилось на 9%.
В сегменте новых легковых автомобилей дизельные модели в июле заняли 22,6% рынка. Для сравнения: годом ранее их доля составляла 18,7%.
Среди подержанных автомобилей, которые украинцы ввозили из-за рубежа, доля машин с дизельными двигателями составила 17,4%. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в июле 2025 года. Средний возраст таких автомобилей составлял 11 лет.
В сегменте новых дизельных автомобилей преобладают кроссоверы и внедорожники. Это свидетельствует о том, что дизель в первую очередь сохраняет популярность среди покупателей крупногабаритных автомобилей.
Самые популярные новые дизельные легковые автомобили:
- Volkswagen Touareg – 193 автомобиля;
- Renault Duster – 192;
- Toyota Land Cruiser Prado – 159;
- Skoda Kodiaq – 121;
- Toyota Hilux – 62.
В сегменте подержанных автомобилей картина иная – здесь преобладают более компактные и доступные модели. Иными словами, покупатели подержанных дизельных автомобилей чаще ищут практичный и относительно недорогой транспорт.
Самые популярные импортируемые подержанные дизельные автомобили:
- Renault Megane – 327 автомобилей;
- Skoda Octavia – 281;
- Nissan Qashqai – 251;
- Volkswagen Passat – 199;
- Hyundai Santa Fe − 183.
Авторынок Украины – последние новости
Ранее стало известно, что в июле украинцы приобрели 2,2 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. В годовом исчислении объем продаж в этом сегменте сократился на 4%. На рынке новых автомобилей с бензиновыми двигателями преобладают кроссоверы. В пятерку самых популярных моделей вошли четыре представителя SUV-сегмента.
Сообщалось также, что в июле украинский автопарк пополнился более чем 4,1 тыс. легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV). Японская Toyota продолжает лидировать на рынке новых гибридов. В тройку самых популярных моделей вошли сразу два автомобиля бренда – RAV4 и Yaris Cross.