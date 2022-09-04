Неисправность турбины представитель Еврокомиссии назвал "лживым поводом", используя который "Газпром" уклоняется от своих обязательств.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину РФ использует совершенно лживый предлог, чтобы как-то оправдать остановку "Северного потока".

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Twitter.

Неисправность турбины представитель Еврокомиссии назвал "лживым поводом", используя который "Газпром" и дальше уклоняется от своих обязательств.

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"Заявление "Газпрома" о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" под ложным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также свидетельствует о цинизме России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов, - заявил представитель Еврокомиссии.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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