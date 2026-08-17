Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных дронов в оккупированном Крыму

На территории объекта возник пожар.

Силы обороны Украины нанесли удар по пусковой установке ударных дронов в районе Гвардейского на временно оккупированном Крымском полуострове, где расположен один из ключевых аэродромов российских захватчиков.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, в ночь на 17 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей российских оккупантов.

"Поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном украинском Крыму", – говорится в сообщении.

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В частности, зафиксирован пожар на территории объекта.

Кроме того, был поражен наземный пункт управления БПЛА "Орион" в Новофедоровке (также во временно оккупированном Крыму).

Вместе с тем украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленевке, во временно оккупированном россиянами Крыму, а также пункт связи и питания ретранслятора БПЛА на Тендровской косе Херсонской области.

В связи с этим степень нанесённого ущерба уточняется.

Удары Сил обороны по объектам российских оккупантов в Крыму

Как сообщал УНИАН, в Гвардейском расположен один из ключевых военных аэродромов российских захватчиков на временно оккупированном Крымском полуострове. Этот аэродром уже неоднократно подвергался атакам со стороны Сил обороны Украины.

Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли удар по диспетчерской башне военного аэродрома "Саки", расположенного в районе Новофедоровки.

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